Philips локализовал производство МРТ на базе «Амико»

Нидерландский производитель Royal Philips локализовал производство магнитно-резонансных томографов Ingenia с напряженностью поля 1,5 Тл на производственной базе ГК «Амико» ЗАО «Рентгенпром» в Московской области. Мощность производства составит 50 аппаратов в год с возможностью наращивания объема выпуска вдвое, планируемые инвестиции в проект оцениваются в $5 млн в ближайшие пять лет. Нидерландский производитель Royal Philips локализовал производство магнитно-резонансных томографов Ingenia с напряженностью поля 1,5 Тл на производственной базе ГК «Амико» ЗАО «Рентгенпром» в Московской области. Мощность производства составит 50 аппаратов в год с возможностью наращивания объема выпуска вдвое, планируемые инвестиции в проект оцениваются в $5 млн в ближайшие пять лет.

МРТ Philips стали первыми высокопольными томографами российского происхождения, вышедшими в серийное производство. По словам директора кластера прецизионной диагностики Philips в России/СНГ Михаила Гончарова, локализация сократит срок отгрузки и кастомизации аппарата с трех месяцев до одного, стоимость аппаратов будет идентична импортной версии.

Мощность производства на базе «Амико» составит 50 аппаратов в год с начала 2022 года, с возможностью дальнейшего расширения до 100 аппаратов в год и углубления уровня локализации. Предполагается, что первый собранный в РФ аппарат будет поставлен в медучреждение по госзаказу.

Летом 2017 года компания Philips начала производство ультразвуковых систем высокого и экспертного класса и аппаратов компьютерной томографии (КТ) на производственной базе ЗАО «Рентгенпром», входящего в холдинг «Амико». На первом этапе планировалось выпускать 150 ультразвуковых систем и 10 КТ в год, производство МРТ является расширением проекта по локализации оборудования мейджора в РФ.

ГК «Амико» – производственный холдинг, объединяющий предприятия, специализирующиеся на производстве различных видов медицинской рентгенотехники, УЗИ и КТ. В состав объединения входят ЗАО «Апрелевский завод рентгенотехники», ЗАО «Рентгенпром» и ООО «Рентген-Комплект». По данным СПАРК-Интерфакс, в 2020 году выручка НПАО «Амико» составила 3,893 млрд рублей, чистая прибыль достигла 215,5 млн рублей.

Royal Philips – компания-производитель диагностического оборудования (МРТ, КТ, рентген- и ультразвуковые аппараты), решений для мониторинга за состоянием пациентов, а также персональной медицинской и бытовой техники. В 2020 году выручка от продаж решений для здравоохранения составила 19,5 млрд евро.

В 2019 и 2020 годах МРТ вошла в перечень переоснащения медорганизаций по нацпроекту «Здравоохранение» для онкоклиник и модернизации первичного звена с суммарным объемом финансирования 290 млрд и 550 млрд рублей. Минздрав в январе 2019 года рекомендовал закупать отечественное оборудование при эквивалентных технических характеристиках. В декабре 2020 года Правительство РФ установило минимальную квоту на закупки отечественных медизделий – для МРТ они составили 30% в 2021 году с ростом до 50% в 2022 и 2023 годах для тендеров по 223-ФЗ и 44-ФЗ.

Фото: Михаил Мыльников/Vademecum

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