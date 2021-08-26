B.Braun начнет строительство завода медизделий в Твери в 2022 году

Немецкая компания B.Braun Melsungen AG намерена в 2022 году начать в Твери строительство производственно-логистического комплекса по изготовлению медицинских изделий, шовных материалов, ортопедических имплантов и средств дезинфекции. Инвестиции в проект составят около 3 млрд рублей. О создании завода на территории Тверской области губернатор региона Игорь Руденя и представители компании договорились в мае 2019 года. Немецкая компания B.Braun Melsungen AG намерена в 2022 году начать в Твери строительство производственно-логистического комплекса по изготовлению медицинских изделий, шовных материалов, ортопедических имплантов и средств дезинфекции. Инвестиции в проект составят около 3 млрд рублей. О создании завода на территории Тверской области губернатор региона Игорь Руденя и представители компании договорились в мае 2019 года.

Площадка появится в промышленной зоне «Лазурная». Планируется, что на новом производстве будет организовано более 250 рабочих мест.

Договоренность о реализации проекта была достигнута в Германии в мае 2019 года. Тогда немецкая компания сообщила о своем решении вложить денежные средства в развитие принадлежащего ей завода инфузионных растворов «Гематек». В настоящий момент численность сотрудников на предприятии в Твери составляет 225 человек, а производственная мощность – 38 млн флаконов в год.

Компания B.Braun Melsungen AG приобрела завод по производству инфузионных растворов, принадлежавший ранее ООО «Гематек», в 2008 году. В 2012 году она запустила на предприятии новую производственную линию. Инвестиции в проект составили 1,3 млрд рублей.

B.Braun Melsungen AG является одним из крупнейших в мире производителей медицинской и фармацевтической продукции широкого спектра действия для лечебных учреждений, который представлен более чем в 60 странах мира.

Российское представительство компании ООО «Б.Браун Медикал» является оператором и поставщиком расходных материалов сети гемодиализных центров. По данным Аналитического центра Vademecum, компания имеет 60 центров и занимает второе место в рейтинге «ТОП15 сетевых провайдеров центров заместительной почечной терапии» (по состоянию на начало 2019 года).

По данным СПАРК-Интерфакс, выручка компании «Б.Браун Медикал» в 2020 году составила 12,7 млрд рублей, чистая прибыль – 1,3 млрд рублей. ООО «Гематек» в прошлом году выручило 985 млн рублей, получив чистую прибыль в размере 143 млн рублей.