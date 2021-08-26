ДНК-вакцину Covaxix против COVID-19 испытают на людях в 2022 году

Вакцина Covaxix против COVID-19, разработанная Государственным институтом сывороток (Statens Serum Institut — SSI) Дании, готова к проведению испытаний на людях в I и II фазах клинических исследований, они запланированы на 2022 год, сообщает Kristeligt Dagblad.

Как отметил главный вирусолог института Андерс Фомсгаард, исследования постоянно откладывались, но теперь, после проведения тендера найден производитель в США (название компании не раскрывается), который проведет необходимые испытания. Первоначально вакцину планировалось испытать на людях в конце 2020 или начале 2021 года.

«Мы использовали время ожидания, чтобы разработать и изменить вакцину против новых вариантов, так что она специально направлена против них, в том числе дельта-штамма», — сказал Фомсгаард.

Он пояснил, что испытания планируются к проведению в начале будущего года.

Разработка вакцины финансируется государством, на первые две фазы испытаний выделено 31 млн датских крон ($4,9 млн). Covaxix представляет собой ДНК-вакцину, ее вводят с помощью пистолета высокого давления, а не иглы.

gxpnews