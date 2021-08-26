Создатели «КовиВака» опубликовали первую научную статью о своей вакцине

Специалисты Центра имени Чумакова, разработавшие цельновирионную вакцину «КовиВак», опубликовали первую научную статью о препарате. Работа размещена в журнале Emerging Microbes&Infections издательства Taylor&Francis.

В статье описаны результаты доклинических исследований вакцины, продолжавшихся больше года. Отмечается, что «КовиВак» не показал токсичности и защитил подопытных сирийских хомяков, мышей и обыкновенных мартышек от тяжелой пневмонии при интраназальном заражении живым коронавирусом.

«В этой работе мы рассмотрели действие цельновирионной вакцины «КовиВак», инактивированной β-пропиолактоном, оценили ее безопасность, защитную эффективность, иммуногенность и стабильность иммунного ответа у грызунов и приматов. Вакцина не проявляла признаков острой/хронической, репродуктивной, эмбрио- и фетотоксичности или тератогенного действия, а также не проявляла аллергенных свойств у исследованных видов животных», – говорится в статье.

Ученые пришли к выводу, что препарат обеспечивает устойчивый гуморальный иммунный ответ — выделяются антитела IgG и NAb. Защитная эффективность вакцины изучалась на сирийских хомяках. Надежность производственного процесса была продемонстрирована путем оценки четырех партий вакцины и сравнения их иммуногенных свойств на мышах.

Ученые предполагали возможное негативное влияние препарата на беременных, поэтому «Ковивак» отдельно протестировали на беременных мышах. Вакцина не оказала влияние на внутриутробное или послеродовое развитие потомства.

Вакцина «КовиВак» сейчас находится на III фазе клинических испытаний на людях, она уже получила регистрацию и используется для иммунизации населения.

gxpnews