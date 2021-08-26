В 2021 году Москва заключила 45 контрактов жизненного цикла на поставку медоборудования

С начала года власти Москвы заключили 45 контрактов жизненного цикла (КЖЦ) на поставку высокотехнологичного медицинского оборудования на общую сумму более 23 млрд рублей. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва заключает контракты жизненного цикла в сфере здравоохранения с конца 2019 года. Механизм оказался широко востребованным среди производителей медтехники, и менее чем за два года с ними подписано более 100 контрактов на сумму свыше 80 миллиардов рублей. Только в этом году по результатам конкурсов заключено 45 контрактов на общую сумму 23,1 миллиарда рублей. По ним в московские медучреждения поставят более 600 единиц новейших моделей медицинского оборудования», — уточнил он.

Контракты жизненного цикла — одна из форм государственно-частного партнерства при реализации важнейших городских проектов, в том числе в здравоохранении. Они позволяют привлечь квалифицированных исполнителей к поставке современной медтехники.

В рамках заключенных с начала года контрактов жизненного цикла столица закупит рентгеновское и эндоскопическое оборудование, КТ-томографы и другую технику.

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