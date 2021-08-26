ЦРПТ проводит обновление сервисов каталога маркируемых товаров для ускорения работы участников рынка

Оператор национальной системы маркировки Честный знак начал масштабные работы по ускорению работы одного из ключевых компонентов системы маркировки, предназначенный для описания товаров.

В ближайшее время будет осуществлен переход на сервис Elasticsearch, который обеспечивает горизонтально масштабируемый поиск с поддержкой многопоточности.

Эти изменения ускорят работу с данными о товара — особенно для участников с большим объемом товарной номенклатуры.

На данный момент с каталогом работает практически 175 тыс. компаний, в системе описано более 23 млн товаров.

«Быстрая и бесперебойная работа – наш ключевой приоритет в создании системы. Мы регулярно проводим обновления, которые упрощают участникам рынка взаимодействие с системой. В связи с постоянным расширением товарных групп, подлежащих маркировке, объем данных увеличивается с каждым днем и важно вовремя модернизировать наши сервисы», — отмечает директор департамента спецпроектов ЦРПТ Анна Лазовская.

remedium