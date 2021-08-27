В Перми двух предпринимателей будут судить по делу о картельном сговоре по поставке медизделий

Фигуранты дела обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Как считает следствие, будучи учредителями и руководителями нескольких юридических лиц, специализирующихся на поставке медицинских изделий, с 2016 по 2019 год предприниматели «вступили между собой в преступный сговор для получения дополнительной прибыли», а также заключили друг с другом соглашение, предусматривающее «поддержание цены на торгах по закупкам товаров и услуг для медицинских учреждений Перми при обязательной осведомленности о будущих действиях друг друга, единой модели поведения и синхронности при проведении аукционов».
В январе 2020 года УФАС по Пермскому краю признало четырех дистрибьюторов медизделий – ООО «Аргос», ООО «Техника медицины», ООО «ПермМедСервис» и ООО «Островит» – виновными в нарушении п. 2 ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции» (запрет на соглашения, ограничивающие конкуренцию) при участии в 29 аукционах на поставку медицинских изделий в 2017–2019 годах на общую сумму 56,9 млн рублей.
Как выяснило ведомство в ходе проверки, компании подавали заявки на участие в аукционах с разницей от нескольких минут до нескольких часов с идентичных IP-адресов, а файлы с заявками были созданы и сохранены одним и тем же лицом на одном компьютере. На самих торгах ценовые предложения вместо участников отправляли роботы, имитируя конкуренцию, но снижая начальную максимальную цену контракта не более чем на 0,5%.
Пострадавшими от действий участников антиконкурентного соглашения стали Пермский краевой онкологический диспансер, Краевой клинический кожно-венерологический диспансер, Краевская детская клиническая больница, городские больницы №10 и №14, а также Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр Пермского края.
По данным СПАРК-Интерфакс, долями в 45% ООО «Техника медицины» владеют Станислав Орлов и Денис Степанов, а еще 10% – Вероника Коновалова. В 2020 году компания выручила 88,4 млн рублей, чистая прибыль составила 5,3 млн рублей. ООО «Аргос» на паритетных началах принадлежит Денису Степанову и Станиславу Орлову, в 2020 году выручка компании составила 12 тысяч рублей, убыток – 575 тысяч рублей.
Фото: industry.perm.sudrf.ru