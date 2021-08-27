В Перми двух предпринимателей будут судить по делу о картельном сговоре по поставке медизделий

Прокуратура города Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об ограничении конкуренции в отношении двух совладельцев региональных дистрибьюторов медизделий – ООО «Аргос» и ООО «Техника медицины» – Вероники Коноваловой и Дениса Степанова. В январе 2020 года Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Пермскому краю признало компании виновными в картельном сговоре при розыгрыше 29 аукционов на поставку медицинских изделий в 2017–2019 годах на общую сумму 56,9 млн рублей. Дело рассмотрит Индустриальный районный суд Перми, обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы. Прокуратура города Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об ограничении конкуренции в отношении двух совладельцев региональных дистрибьюторов медизделий – ООО «Аргос» и ООО «Техника медицины» – Вероники Коноваловой и Дениса Степанова. В январе 2020 года Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Пермскому краю признало компании виновными в картельном сговоре при розыгрыше 29 аукционов на поставку медицинских изделий в 2017–2019 годах на общую сумму 56,9 млн рублей. Дело рассмотрит Индустриальный районный суд Перми, обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы.

Фигуранты дела обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Как считает следствие, будучи учредителями и руководителями нескольких юридических лиц, специализирующихся на поставке медицинских изделий, с 2016 по 2019 год предприниматели «вступили между собой в преступный сговор для получения дополнительной прибыли», а также заключили друг с другом соглашение, предусматривающее «поддержание цены на торгах по закупкам товаров и услуг для медицинских учреждений Перми при обязательной осведомленности о будущих действиях друг друга, единой модели поведения и синхронности при проведении аукционов».

В январе 2020 года УФАС по Пермскому краю признало четырех дистрибьюторов медизделий – ООО «Аргос», ООО «Техника медицины», ООО «ПермМедСервис» и ООО «Островит» – виновными в нарушении п. 2 ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции» (запрет на соглашения, ограничивающие конкуренцию) при участии в 29 аукционах на поставку медицинских изделий в 2017–2019 годах на общую сумму 56,9 млн рублей.

Как выяснило ведомство в ходе проверки, компании подавали заявки на участие в аукционах с разницей от нескольких минут до нескольких часов с идентичных IP-адресов, а файлы с заявками были созданы и сохранены одним и тем же лицом на одном компьютере. На самих торгах ценовые предложения вместо участников отправляли роботы, имитируя конкуренцию, но снижая начальную максимальную цену контракта не более чем на 0,5%.

Пострадавшими от действий участников антиконкурентного соглашения стали Пермский краевой онкологический диспансер, Краевой клинический кожно-венерологический диспансер, Краевская детская клиническая больница, городские больницы №10 и №14, а также Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр Пермского края.

По данным СПАРК-Интерфакс, долями в 45% ООО «Техника медицины» владеют Станислав Орлов и Денис Степанов, а еще 10% – Вероника Коновалова. В 2020 году компания выручила 88,4 млн рублей, чистая прибыль составила 5,3 млн рублей. ООО «Аргос» на паритетных началах принадлежит Денису Степанову и Станиславу Орлову, в 2020 году выручка компании составила 12 тысяч рублей, убыток – 575 тысяч рублей.