В Pfizer назначен новый директор по бизнес-инновациям

Аамир Малик занял пост директора по бизнес-инновациям Pfizer, сменив Джона Янга, который должен выйти на пенсию в 2022 году, сообщает FirstWordPharma. Ранее Малик работал в McKinsey, где он отвечал за операции в США.

По информации издания, Малик, который приступит к исполнению своих обязанностей 30 августа, будет контролировать стратегию компании, развитие бизнеса, управление портфелем, формирование новых бизнес-предприятий, а также продвижение инновационных партнерских отношений в разных странах.

gxpnews