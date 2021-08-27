Росстат опубликовал данные о производстве лекарств в I полугодии 2021 года

Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в июле 2021 года в России вырос на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает Росстат. По сравнению с июнем 2021 года производство сократилось на 4,7%.

За семь месяцев 2021 года производство данных видов продукции увеличилось на 19,7% по сравнению с январем-июлем прошлого года. Лекарственных препаратов было изготовлено на 41,2 млрд руб., что на 17,4% больше, чем в июле прошлого года, но на 2,2% меньше, чем в июне 2021 года.

Сывороток и вакцин выпущено 1,5 млрд доз, что на 13% больше, чем в июле 2020 года, и на 60,7% больше, чем в июне текущего года. Выпуск в ампулах составил 552 тыс. штук, что на 98,5% больше, чем в июле 2020 года, но на 29,5% меньше, чем в июне 2021 года.

Производство фармацевтических субстанций в июле 2021 года выросло на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с июнем 2021 года объемы выпуска фармацевтических субстанций сократились на 37,6%.

Производство провитаминов, витаминов и их производных составило 37,7 тонн, что на 24,8% меньше, чем в июле прошлого года, и на 29,7% меньше, чем в июне 2021 года. Выпуск антибиотиков снизился по сравнению с июлем 2020 года на 11,3%, по сравнению с июнем 2021 года вырос на 3,4%, составив 60,6 тонн.

Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, изготовлено 24 млн упаковок, что на 4,4% больше, чем в июле прошлого года, и на 2,3% больше, чем в июне 2021 года. Клейких перевязочных материалов – 7,5 млн упаковок, что на 53,7% больше, чем в июле прошлого года, но на 59,0% меньше, чем в июне 2021 года.

Оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии, в июле 2021 года выпущено на 2,7 млрд руб., что на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 22,7% меньше, чем в июне 2021 года.

В целом, за семь месяцев 2021 года производство сложной электронной продукции медицинского назначения снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,2%. Ее выпущено на 15,1 млрд руб.

gxpnews