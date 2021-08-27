Суммарный объем розничного рынка ветпрепаратов в России достиг 13,1 млрд рублей

Продажи ветеринарных препаратов по итогам января — июля 2021 года в России снизились на 4,5% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали аналитики RNC Pharma. Суммарный объем розничного рынка таких лекарств достиг 13,1 млрд руб.

Суммарный объем розничного рынка ветеринарных препаратов в России по итогам января — июля 2021 года достиг 13,1 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС), следует из отчета RNC Pharma. Динамика продаж относительно аналогичного периода 2020 года находится на уровне в 5% (в рублях). При этом рост фактически обеспечивался влиянием инфляции, суммарно индекс цен за этот период составил 7,9%. Натуральный показатель спроса продолжил падение — продажи ветеринарных ЛП за период достигли 101,1 млн минимальных единиц дозирования (МЕД), что на 4,5% меньше, чем годом ранее.

Динамика в региональном разрезе носила крайне неравномерный характер. Лучшую рублевую динамику продаж ветпрепаратов в январе — июле продемонстрировали Северо-Кавказский и Южный федеральные округа (ФО): продажи выросли за год на 42 и 13% соответственно. Худшую натуральную динамику (-20% в МЕД) аналитики зафиксировали на территории Уральского ФО, немногим лучше шли дела в Сибирском ФО (-18%).

Регионы глобально различаются и с точки зрения наиболее продаваемых торговых марок. Абсолютным лидером по денежному объему продаж по всей стране, кроме Дальневосточного ФО, уже несколько лет подряд выступает инсектоакарицидный препарат для домашних животных «Бравекто» («МСД»). В ДВФО также лидирует инсектоакарицид российского производства «Барс» от компании «Агроветзащита». Вторые места уже практически не повторяются. Так, например, в ЦФО вторую строчку занимает «Мильбемакс» от «Эланко», в ПФО – «Барс», в ЮФО — «Нексгард Спектра» («Берингер Ингельхайм») и т.д. На рынке ДФО второй по денежному объему препарат за период – «Нобивак» от компании «МСД», а вот «Бравекто» только на 4-й строчке.

Лидеры продажи ветпрепаратов в натуральном выражении уже куда более однородны: ровно в половине регионов по продажам в МЕД лидирует антимикробный препарат «Синулокс» («Зоэтис»), в остальных случаях первые строчки занимает противогельминтик «Альбен» от «Агроветзащиты». Вторые места в абсолютном большинстве регионов (сразу в пяти округах) занимает линейка средств «Фитоэлита» от компании «Веда».

pharmvestnik