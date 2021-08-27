Sanofi начала экспорт российских инсулинов в ЕС

Компания Sanofi объявила о поставке базального инсулина последнего поколения Туджео СолоСтар® (инсулин гларгин 300 ЕД/мл), произведенного на заводе «Санофи Восток» в Орловской области, в страны Евросоюза. Первая партия в размере 1,4 млн картриджей с инсулином уже поступила в логистический центр компании во Франкфурте, где будет проведено обязательное тестирование качества и выпуск в рамках Европейского союза.

«С самого начала работы нашего завода в 2010 году мы поставили себе амбициозную задачу: создать в России производство европейского уровня. Производство, которое могло бы обеспечивать современными инсулинами не только российских пациентов с сахарным диабетом, но и экспортировать свою продукцию. В 2016 году мы начали трансфер технологии производства Туджео одновременно с получением регистрации в России. В кратчайшие сроки, всего за 3 года, мы перешли на полный фармацевтический цикл производства, а сегодня с гордостью объявляем об экспортной поставке первой партии этого инсулина в Европу», — отметила Оксана Монж, генеральный директор Санофи в странах Евразийского региона, председатель Совета директоров AIPM.

Завод «Санофи Восток» – первое в России предприятие полного фармацевтического цикла по производству современных инсулинов, которое работает с 2010 года. За более чем 10 лет было произведено более 120 млн шприц-ручек и более 90 млн картриджей. Инвестиции в производство составили около 3 млрд рублей.

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