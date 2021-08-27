Закупки в июле 2021 повторяют тенденции 2020 года в натуральных величинах

Аналитический портал PharmaDATA представляет обновленную информацию об изменении среднего объема закупок аптек, участников проекта «Фармадата», в денежном и натуральном выражении. В выборку попали данные по сумме и объему закупок аптек с января по июль 2021 г. включительно (в расчете на одну аптеку), которую предоставили 11 179 аптечных учреждений, относящихся к неструктурированной рознице или входящих в региональные сети.

Закупки в июле 2021 повторяют тенденции 2020 года в натуральных величинах – демонстрируют снижение по сравнению с июнем 2021 года на 11,1% и остаются ниже значений июля 2020 года (-13,9%). В денежном выражении: -5,0% к июню 2021, +5,3% к июлю предыдущего года.

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