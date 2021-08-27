РААС призвала «Ленту» отказаться от смены аптечных арендаторов

РААС рекомендует «Ленте» пересмотреть свое решение о резкой смене собственников аптек в магазинах. В ассоциации назвали риски такого решения, в том числе удар по репутации гипермаркета и проверки регуляторов.

Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) выступила с открытым письмом к ТЦ «Лента» после объявления о сотрудничестве с сетью «Алоэ». Процесс перехода аптечных точек к «Алоэ» в ассоциации назвали «насильственной заменой арендаторов». Это следует из открытого письма РААС, опубликованного в «Коммерсанте».

В августе «Лента» заявила о сотрудничестве с аптечной сетью «Алоэ», в планах которой открыть более 165 аптек в гипермаркетах компании. Как следует из открытого письма РААС, сейчас участники ассоциации, ранее занимавшие эти точки, получают уведомления о расторжении договоров аренды «без каких-либо причин, исключительно по инициативе ТЦ «Лента».

В ассоциации заявляют, что в период многолетнего сотрудничества действующие арендаторы в полном объеме выполняли договорные обязательства (включая период пандемии): платили аренду, ремонтировали помещения аптек, вкладывались в рекламу для привлечения новых клиентов и внедряли различные инновации. Также, по мнению РААС, это положительно сказалось на репутации обеих сторон и отдельно на динамике ценных бумаг «Ленты».

Как следует из письма, текущие арендаторы получили лишь уведомления о расторжении договоров, предложения об изменении условий и извещения об изменении процедуры отбора арендаторов им не направлялись.

В ответ на это РААС называет целый ряд признаков, способных повлечь за собой негативные последствия для «Ленты»:

отток части клиентов аптек и уменьшение общего трафика ТЦ «Лента»;

простой помещений на срок от двух и более месяцев в связи с процедурой замены лицензии, который приведет к потере арендных платежей (аналогичный кейс имел место в сети X5 Retail Group – попытка заменить арендаторов на аптеки собственной аффилированной аптечной сети провалилась и повлекла за собой убытки);

освещение ситуации с насильственной заменой арендаторов в средствах массовой информации и ухудшение вашей деловой репутации, как следствие – волатильность стоимости ваших ценных бумаг на бирже;

проверки Федеральной антимонопольной службы на предмет ограничения конкуренции с последующим признанием недействительными заключенных вами соглашений. Отрывок из открытого письма «РААС»

Эти аргументы ассоциация считает достаточными, чтобы призвать сеть гипермаркетов отозвать уведомления о расторжении договоров и провести переговоры об изменении договорных условий, либо провести публичную процедуру отбора арендаторов ТЦ «Лента» с максимально прозрачными условиями для всех участников.

Ранее «ФВ» писал, что аптечная сеть «Алоэ», к которой переходят точки ставшие предметом спора, уверена, что сотрудничество с «Лентой» позволит увеличить выручку сети почти в два раза.

Фото: facebook.com/lentacom

Руслан Мавлиханов

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