Из аптек пропал популярный препарат для лечения ревматоидного артрита во флаконах

По ее словам, пациенты не могут найти препарат в аптеках с начала августа. Она отметила, что препарат постоянно принимают 2–2,5 млн человек, а перерыв в лечении может привести к серьезным обострениям.

В Sandoz в ответ на запрос ассоциации подтвердили, что на складе компании сейчас отсутствуют запасы препарата «Метотрексат-Эбеве» 10мг/мл, 5 мл во флаконах, сообщила Пчельникова «ФВ». Это связано с внесением изменений в упаковку препарата из-за смены формы собственности и переименования австрийского завода. Следующая поставка препарата запланирована на октябрь 2021 года. «ФВ» также направил запрос в пресс-службу Sandoz.

По данным аналитической компании AlphaRM, «Метотрексат-Эбеве» во всех формах выпусках и дозировках – самый продаваемый препарат среди всех метотрексатов в рознице. Так, в 2019 году в аптеках был продан 1 млн упаковок препарата на сумму 403,5 млн руб. В 2020 году продажи в этом сегменте составили 1,1 млн упаковок суммой 474,9 млн руб., а за первое полугодие 2021 года — 624,9 тыс. упаковок на сумму 243,8 млн руб.

Для сравнения, второе место по аптечным продажам в 2020 году занял препарат «Методжект» производства Medac Gmbh, тогда было продано 325,7 тыс. упаковок препарата суммой 263,4 млн руб. А за первые шесть месяцев текущего года немецкая компания продала в рознице 189,3 тыс. упаковок своего препарата на 147,5 млн руб.

Согласно ГРЛС, в России зарегистрированы препараты с МНН «метотрексат» четырнадцати производителей. Из иностранных: «Метотрексат-Эбеве» компании Sandoz (во флаконах, таблетках и преднаполненных шприцах), «Методжект» производства Medac Gmbh (в преднаполненных шприцах дозировками 10мг и 50мг), «Метотрексат-Тева» израильской компании Teva, а также «Метортрит» европейской компании Rompharm Company. Еще два препарата поставляет казахская компания «Келун-Казфарм» и РУП «Белмедпрепараты». Среди российских производителей метотрексат выпускают «Фармпотребсоюз», «Фармэра», «Фармасинтез-Норд», НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, АО «Новосибхимфарм», «Озон Медика», «Верофарм» и «Северная звезда».

«Метотрексат-Эбеве» в таблетках пропал из аптек еще год назад, уточнила Пчельникова в разговоре с «ФВ». Поставки препарата «Метотрексат-Тева» также прекратились в пошлом году. Последняя была в ноябре 2020 года, уточнили в пресс-службе израильской компании. Федеральная антимонопольная служба в пошлом году не согласовала повышение цены на оба этих препарата в рамках Постановления Правительства №1771. В пресс-службе Teva отметили, что готовы возобновить поставки в случае перерегистрации цены на препарат.

В целом дефицита метотрексата в рамках международного непатентованного наименования сейчас нет, сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения. По информации Росздравнадзора, с начала года в гражданский оборот было введено 2,5 млн упаковок (177 серий общим количеством) препарата с МНН «метотрексат» в форме раствора для инъекций. «По сведениям федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения, в настоящее время в регионах Российской Федерации лекарственный препарат «Метотрексат» имеется в достаточном количестве», – заявили в Росздравнадзоре.

Что говорят врачи и пациенты

Проблема заключается в том, что пациенты сейчас не могут приобрести препарат иностранного производства по доступной цене, пояснила Пчельникова. Она отметила, что препарат «Метотрексат-Эбеве» именно во флаконах самый доступный для пациентов с точки зрения цены. В аптеках есть иностранные препараты в преднаполненных шприцах, но они дороже.

Что касается российских препаратов, которые пациенты получают на льготной основе, то существует необходимость в проведении сравнительных исследований отечественных метотрексатов, говорит Пчельникова.

«У нас есть всего одно исследование, в котором сравниваются импортные торговые наименования, но нет исследований, в рамках которых сравнивались бы все торговые наименования метотрексата, включая отечественные», – говорит Пчельникова. – Поэтому на данным момент у нас есть только мнение врачей и экспертов, которое говорит о том, что, возможно, эффективность и безопасность отечественных препаратов ниже, чем эффективность и безопасность импортных препаратов».

Врач-ревматолог клиники «Рассвет» Анна Тарасова в разговоре с «ФВ» также отметила, что на практике российские метотрексаты вызывают больше побочных реакций и показывают меньшую эффективность.

«ФВ» направил запрос в Минздрав с просьбой уточнить информацию о проведенных сравнительных исследованиях в отношении российских препаратов.

Маргарита Грошева

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