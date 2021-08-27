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Минздрав предлагает увеличить госпошлины при регистрации лекарств

Минздрав разработает поправки в Налоговый кодекс, в соответствии с которыми будут увеличены госпошлины при регистрации лекарств. Это необходимо для формирования общего рынка лекарств в рамках ЕАЭС. Сейчас при сопоставлении размеров госпошлины и утвержденных нормативных затрат для учреждения, осуществляющего регистрацию лекарств, отсутствует корреляция.

Минздрав России приступил к разработке поправок в пункт 1 и пункт 2 статьи 333.32.1 части второй Налогового кодекса, сообщается в уведомлении министерства, размещенном на портале regulation.gov.ru. Изменения предусматривают увеличение государственных пошлин, уплачиваемых за совершение уполномоченным федеральным органом исполнительной власти действий, связанных с осуществлением регистрации лекарств в целях формирования общего рынка в рамках Евразийского экономического союза.

Необходимость в поправках возникла из-за того, что при сопоставлении размеров государственной пошлины и утвержденных нормативных затрат для учреждения, осуществляющего регистрацию, отсутствует корреляция.

Предполагаемы размеры госпошлин в уведомлении не указаны.

По действующему законодательству за совершение уполномоченным федеральным органом исполнительной власти действий, связанных с регистрацией лекарств для формирования общего рынка лекарств в рамках Евразийского экономического союза нужно, в частности, заплатить:

  • за проведение экспертизы лекарственного препарата при его регистрации — 325 тыс. руб.;
  • за оценку экспертного отчета об оценке безопасности, эффективности и качества лекарственного препарата — 325 тыс. руб.;
  • за проведение экспертизы лекарственного препарата с хорошо изученным медицинским применением при его регистрации — 45 тыс. руб.;
  • за оценку экспертного отчета об оценке безопасности, эффективности и качества лекарственного препарата с хорошо изученным медицинским применением при его регистрации — 45 тыс. руб.

Елена Сидорова
pharmvestnik

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27 августа, 2021 | Просмотров: 87