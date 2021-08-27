Центр лекобеспечения объявил четыре аукциона на поставку рисдиплама для пациентов со СМА

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на поставку препарата рисдиплам, который применяется для лечения СМА. Его выпускает компания Roche под брендом «Эврисди».

Препарат «Эврисди» (МНН рисдиплам) зарегистрирован в России в ноябре 2020 года. Объявления о его закупках размещены на портале zakupki.gov.ru. Препарат предназначен для подопечных фонда «Круг добра», Прием заявок на участие в аукционах заканчивается 9 сентября.

— Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г

Начальная (максимальная) цена контракта: 344 731 678,50 руб.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 15.09.2021 10:12.

– Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г

Начальная (максимальная) цена контракта: 337 368 477,60 руб.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме:15.09.2021 10:10.

— Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г

Начальная (максимальная) цена контракта: 473 922 385,20 руб.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме:15.09.2021 09:49.

— Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г

Начальная (максимальная) цена контракта: 483 963 113,70 руб.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме:15.09.2021 10:43.

До этого по всем аукционам на поставку препарата рисдиплам для подопечных «Круга добра» контракты заключались с компанией «Ирвин», которая единственная подавала заявки на участие.

Перечень утвержденных фондом «Круг добра» болезней и лекарств.

Елена Сидорова

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