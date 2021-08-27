Из аптек пропал популярный препарат для лечения ревматоидного артрита во флаконах Роспатент выдал более 300 патентов с начала пандемии на разработки по борьбе с коронавирусом » Препарат компании Solopharm стал победителем премии «Инновационный продукт года» Одним из победителей премии «Инновационный продукт 2021 года» стал бренд «Ингасалин» компании Solopharm, отмеченный в номинации «Терапия дыхательных путей». Жюри отметило «уникальный состав» препарата. Препарат создан в 2016 году, его разработка велась совместно с врачами-пульмонологами. Участие специалистов во многом обеспечило признание «Ингасалина» врачебным сообществом. Инновационность ингаляционного препарата обусловлена сочетанием натуральных компонентов: гипертонического раствора (3%-ный раствор соли NaCl) и гиалуроновой кислоты. Комбинация гипертонического раствора и гиалуроновой кислоты направлена на оказание муколитического, противоотечного, противовоспалительного эффектов у пациентов с заболеваниями органов дыхания (острым бронхитом, бронхоэктатической болезнью, ХОБЛ и муковисцидозом). По мнению специалистов, применение «Ингасалина» является одним из способов снижения лекарственной нагрузки, что особенно важно для педиатрических пациентов.1 1. Камаев А.В., Трусова О.В., Макарова И.В., Коростовцев Д.С. Ингаляционная терапия бронхиальной обструкции у детей: традиционные подходы и новые возможности. Педиатрия. ConsiliumMedicum. 2021; 2: 123–128 DOI: 10.26442/26586630.2021.2.200986 На правах рекламы pharmvestnik