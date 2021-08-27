Роспатент выдал более 300 патентов с начала пандемии на разработки по борьбе с коронавирусом

Роспатент выдал более 300 патентов на вакцины, тест-системы, лекарственные препараты и медицинские изделия, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией с начала пандемии. Столько же заявок находится на стадии рассмотрения. Большинство из них от отечественных производителей.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности выдала более 300 патентов на разработки, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией с начала пандемии. Об этом сообщил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев на открытии всероссийского форума в сфере медицинской промышленности и здравоохранения InnoMed-2021 в Пензе.

«Мы выдали более 300 патентов, связанных с борьбой с коронавирусом с начала пандемии. Столько же заявок у нас находится сейчас на рассмотрении. Причем большинство из них от отечественных производителей», – сказал Ивлиев (цитата по ТАСС).

Патенты выданы на вакцины, тест-системы, лекарственные препараты и медицинские изделия.

«Конечно, мы все гордимся тем, что первый в мире патент на вакцину был выдан в России, мы первые представили всему миру техническую информацию, определенную мировым стандартом, о том, как можно бороться с этим видом болезни»,– добавил глава Роспатента, уточнив, что наибольший рост по числу заявок на патенты в 2020-2021 годах приходится именно на сферы медицины и фармакологии.

В конце июня сообщалось, что Роспатент в тестовом режиме запустил прототип реестра патентов фармакологически активных веществ. Так, в тестовом режиме желающие могут подать заявление на включение своих патентов в реестр через личный кабинет на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Елена Сидорова

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