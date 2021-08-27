Продажи STADA в России в первом полугодии выросли на 55%

STADA добилась в первой половине 2021 года роста продаж на 5% с учетом курса валют, достигнув показателя в 1,51 млрд евро, что соответствует росту продаж на 3% по сравнению с предыдущим годом. По данным за июнь 2021 года от агентства по исследованию глобального рынка IQVIA, этот рост произошел на фоне падения европейского рынка непатентованных фармпрепаратов на -1,8%. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Инвестиции в будущие возможности роста в размере более 1 млрд евро в 2020 году, включая покупку компании по производству биологически активных добавок Walmark, портфеля Takeda в России и СНГ и лицензирование препарата для лечения поздней стадии болезни Паркинсона, а также интеграция этих приобретений в первой половине 2021 года, позволили STADA продемонстрировать рост в дополнение к органическому увеличению доли рынка.

В первом полугодии 2021 года компания объявила о своем согласии приобрести у Sanofi 16 брендов, представленных на основных европейских рынках. Эту сделку планируется завершить в третьем квартале 2021 года. Начиная с ноября 2021 года, STADA также будет выступать в качестве локального партнера по дистрибьюции для портфеля Sanofi в сегменте Consumer HealthСare в 20 европейских странах. Соглашение включает в себя около 50 хорошо зарекомендовавших себя брендов.

«В то время как торговая конъюнктура в Германии в первой половине этого года оставалась жесткой из-за последствий пандемии Covid-19, Россия, второй по величине рынок присутствия STADA, превзошла ожидания, не в последнюю очередь за счет увеличения продаж брендовых продуктов и приобретения портфеля Takeda в 2020 году, позволившего российскому бизнесу стать номером один в сегменте Consumer HealthСare», – указано в пресс-релизе.

«Российский бизнес – второй по величине для STADA в мире, и мы продолжаем расширять его, инвестируя в стратегически важный для нас рынок. По итогам первого полугодия 2021 года общий рост продаж, включая органический рост, а также приобретения и слияния, составил по сравнению с аналогичными показателями 2020 года + 55%*. Мы увеличиваем свою долю в сегментах рынка, где мы традиционно активны, и по итогам первого полугодия 2021 года заняли вторую строчку в рейтинге фармацевтических компаний на российском розничном рынке» **, – заявил исполнительный вице-президент STADA в России и СНГ Штефан Эдер.

При этом рост продаж компании за первое полугодие 2021 в сегменте Consumer HealthCare (СНС) в России составил +57%*, а в сегменте рецептурных препаратов (Rx) +52%* по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

* По итогам первого полугодия 2021 в сравнении с сопоставимым периодом 2020 года, включая органический рост, приобретения и слияния.

** YTD June 2021, по данным IQVIA

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