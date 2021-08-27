Мурашко заявил о необходимости ввести обязательную маркировку медизделий

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о необходимости введение обязательной маркировки медицинских изделий. По его словам, обязательная маркировка лекарственных препаратов в настоящее время уже работает в штатном режиме.

«Обязательная маркировка всех лекарственных препаратов введена с 1 июля 2020 года, в сложный пандемический период. В настоящее время система работает в штатном режиме, и уже фактически все лекарственные препараты в гражданском обороте проходят через систему маркировки, — сказал он на IX Международном форуме «Антиконтрафакт-2021» (цитата по ТАСС). — Следующим важным шагом должно стать введение обязательной маркировки для медицинских изделий. В особенности высокотехнологичных и тех, которые имеют наибольшие риски».

Министр добавил, что также должна быть создана информационная система, позволяющая идентифицировать каждую единицу медизделия. «Мы за последние три года совершили еще один мощный рывок, создав системы качества лекарственных препаратов в гражданском обороте, и позволяющий сегодня обезопасить полностью наше население», — сказал он.

Борьба с фальсифицированной медицинской продукцией имеет в России межведомственный характер.

«Только за последние два года в связи с выявлением продукции, не соответствующей установленным требованиям, правоохранительные органы возбудили более 250 уголовных дел», — заключил министр.

В России с 1 августа этого года по 31 августа 2022 года проходит добровольный эксперимент по маркировке антисептиков и парфюмерно-косметической продукции с антимикробным действием, предназначенной для гигиены рук. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В начале июня «ФВ» писал, что Минпромторг планирует с 1 августа 2021 года по 28 февраля 2023 года провести эксперимент по маркировке медизделий. Предлагается маркировать абсорбирующие изделия, коронарные стенты, слуховые аппараты и ортопедическую обувь. Оператором на безвозмездной основе выступит «Оператор-ЦРПТ».

Елена Сидорова

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