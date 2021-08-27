В Японии приостановили использование партии вакцины Moderna из-за примесей

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии объявило о приостановке использования около 1,63 млн вакцин американской компании Moderna после обнаружения неизвестных примесей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo. Партия препарата была произведена в Испании. Размер частиц примеси составляет несколько миллиметров. Указанные препараты находились в центрах вакцинации в пяти японских префектурах, включая Токио.

В Японии одобрены вакцины AstraZeneca, Moderna и Pfizer/BioNTech. На данный момент в стране первую дозу вакцины получили 68,1 млн человек (53,6% населения), а две дозы — 54,1 млн (42,6%).

Партнерами Moderna за пределами США являются швейцарская Lonza Group AG, занимающаяся производством субстанции для вакцины, и испанская Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA, фасующая вакцину во флаконы. В июле компания объявила о задержках поставок препарата от COVID-19 на зарубежные рынки в связи с проблемами с лабораторными испытаниями, возникшими у одного из партнеров. Moderna не уточнила, из-за какого партнера пришлось задержать поставки.

pharmvestnik