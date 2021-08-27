Рублевый объем производства лекарств в России за январь-июль вырос на 21,7%

С января по июль в России произведено лекарств на сумму 327,4 млрд руб. Динамика относительно аналогичного периода 2020 года составила 21,7%. При этом натуральная динамика показывает отрицательные значения. Абсолютным лидером стала компания «Медгамал», у которой объем производства вырос в 193 раза.

За первые семь месяцев 2021 года в России произведено лекарств на сумму 327,4 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей с учетом НДС). Динамика относительно аналогичного периода 2020 года составила при проведении расчетов в рублях 21,7%. Об этом сообщается в отчете аналитической компании RNC Pharma.

При этом натуральная динамика показывает отрицательные значения. Аналитики считают, что, учитывая ажиотажный спрос в рамках первой и второй волн пандемии COVID-19, это задача почти невыполнимая. Отгрузки в упаковках за период достигли 2,32 млрд шт., динамика к январю-июлю 2020 года зафиксирована на уровне –16,5%. В минимальных единицах дозирования (МЕД) –7,9%. Суммарно с начала текущего года было произведено 45 млрд МЕД.

Наиболее значимый спад физического объема выпускаемых препаратов приходился в 2021 году на период с апреля по июнь, в т.ч. здесь был зафиксирован абсолютный минимум показателя прироста за последние 10 лет — в июне отгрузки показали динамику на уровне –45% (в упаковках). В июле ситуация уже начала приходить в норму, относительно июля 2020 года динамика составила –9% в упаковках и –6% в МЕД.

Несмотря на тот факт, что падение физических объемов производства в 2021 году связано прежде всего с прошлогодними перекосами потребления, динамика выпуска лекарств все равно имела существенные различия относительно Rx/ОТС препаратов, отмечают в RNC Pharma. Показатель прироста в упаковках по рецептурным препаратам за январь-июль 2021 года составил –9%, тогда как производство безрецептурных препаратов упало сразу на 23%. При этом аналитики отмечают, что за минувший год формат потребительских упаковок в рамках ОТС-категории изменился в сторону укрупнения, разница в динамике с группой Rx при проведении расчетов в МЕД уже не столь существенна.

В рамках ТОР20 крупнейших корпораций с точки зрения натурального объема производства Rx-препаратов абсолютным лидером за январь-июль 2021 года выступает «Биннофарм групп», за год отгрузки корректировались вниз (–7%). Абсолютным лидером с точки зрения прироста объемов производства в топе стал «Медгамал» (филиал «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи»), производство выросло в 193 раза. Этот результат обеспечила не столько собственная производственная площадка, сколько промышленные партнеры, где производится вакцина «Гам-КОВИД-Вак». Внушительными темпами роста за пределами вакцинной тематики могут также похвастаться компании «Сан Фарма» (+30% в упаковках) и «Обновление» (+26%). В первом случае прирост обеспечивали цефалоспорины «Цефазалим» и «Цефотаксим», отгрузки здесь увеличились за год в 3,1 и 1,6 раза соответственно. Компания «Обновление» за минувший год значительно увеличила выпуск «Анаприлина» (в 7 раз) и «Пирацетама» (в 2,7 раза).

Группу ОТС препаратов по итогам января-июля 2021 года возглавляет «Фармстандарт», компания не просто лидирует, но и демонстрирует один из лучших в ТОР20 показатель динамики (+32%). Лучший же показатель прироста относительно января-июля 2020 года по группе безрецептурных препаратов в топе показала «Валента», которая смогла удвоить поставки. Результат обеспечили торговые марки «Граммидин» (рост в 5 раз) и «Тримедат» (в 3,1 раза).

pharmvestnik