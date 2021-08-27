Препарат «Реминдевир» против COVID-19 будут производить в Узбекистане

Препарат VV116 («Реминдевир») против вируса COVID-19, разработанный Шанхайским институтом материи, проходит клинические испытания, а по завершении исследований планируется его производство в свободной экономической зоне «Навои» на заводе по синтезу фармацевтических субстанций, который будет построен совместно с Шанхайским институтом фармакологии, говорится в пресс релизе министерства инновационного развития республики Узбекистан.

«Реминдевир» является формой «Ремдесивира», которая в настоящее время используется в инъекционной форме, отличается низкими побочными действиями и будет выпускаться в форме таблеток. Профессор Шен Жингшан из Шанхайского института материи представил презентацию о химических и медицинских свойствах этого препарата на онлайн встрече, которую провел министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов с представителями Шанхайского института материи Китайской академии наук, Синьцзянского института физики и химических технологий, Китайско-узбекского медицинского технологического парка.

«Фармацевтический завод, строительство которого планируется в Карманинском районе Навоийской области, станет первым предприятием в Узбекистане, которое будет осуществлять химический синтез субстанций лекарственных препаратов. В Узбекистане много талантливых химиков, которые до сих пор проводили синтез субстанций только в лабораториях научно-исследовательских институтов, но синтез этих субстанций не доведен до промышленного уровня. Создание завода позволит получить капитал от науки, создать новые рабочие места, условия для производства конкурентоспособной высокотехнологичной продукции», — отметил министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по ускорению реализации проекта по созданию Узбекско-китайского медицинского технологического парка по синтезу лекарственных средств в Навоийской области.

gxpnews