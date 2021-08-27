ВНИИМ разрабатывает эталон единицы числа копий последовательности ДНК

Специалисты ВНИИМ имени Менделеева (Росстандарт) начали работы по созданию Государственного первичного эталона единицы числа копий последовательности ДНК, сообщает администрация Санкт‑Петербурга.

Как отметил руководитель научно-исследовательского отдела государственных эталонов и стандартных образцов в области биоаналитических и медицинских измерений Максим Вонский, создание эталона поможет обеспечить метрологическую прослеживаемость характеристик калибраторов, входящих в состав тест-систем для диагностики инфекционных заболеваний, в том числе возбудителя COVID-19, что повысит достоверность выявления коронавируса, снизит число получаемых ложноотрицательных и ложноположительных результатов.

Кроме того, создание эталона поможет повысить уровень проводимых фундаментальных исследований, точность измерений, выполняемых при изучении патогенеза вируса, разработке и производстве вакцин и терапевтических препаратов. Также эталон необходим для разработки и производства отечественных высокоточных стандартных образцов, применяемых для обеспечения достоверности измерений в лабораторной и судебной медицине, санитарно-эпидемиологическом контроле и в других областях, использующих методы ДНК-диагностики.

Работы планируется завершить в 2023 году. Как показывают результаты ВНИИМ имени Менделеева в сличениях, проводимых Международным бюро мер и весов, метрологические характеристики эталона будут соответствовать зарубежным аналогам государственных метрологических центров ведущих стран мира. В комплекс войдет оборудование для цифровой ПЦР и таргетного секвенирования — генетический анализатор Нанофор-05, разработанный Институтом аналитического приборостроения РАН и компанией «Синтол».

gxpnews