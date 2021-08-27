Минздрав России отменил регистрацию трех лекарственных средств

Министерство здравоохранения России приняло решения об отмене государственной регистрации трех лекарственных препаратов, свидетельствуют данные государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС).
Госрегистрации лишились:
— детоксицирующий препарат «Эксиджад» (деферазирокс) — таблетки диспергируемые, 125 мг, 250 мг, 500 мг., «Новартис Фарма АГ». Основанием стала подача уполномоченным юридическим лицом ООО «Новартис Фарма», Россия, заявления об отмене государственной регистрации лекарственного препарата;
— средство для лечения психозов «Сульпирид» — раствор для приема внутрь 200 мг / 5 мл; Роземонт Фармасьютикалз Лтд. Великобритания. Основание — подача уполномоченным юридическим лицом ООО «СВИЧ», Россия, заявления об отмене государственной регистрации лекарственного препарата;
— препарат для расширения сосудов «Дипиридамол» — суспензия для приема внутрь 50 мг/5 мл; Роземонт Фармасьютикалз Лтд. Великобритания.
Основанием стала подача уполномоченным юридическим лицом ООО «СВИЧ», Россия, заявления об отмене государственной регистрации лекарственного препарата.