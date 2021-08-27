Gilead добился отмены штрафа в 1,2 млрд долл. по делу о нарушении патента BSM

Дочерняя компания Kite, принадлежащая фармацевтическому производителю Gilead Sciences, убедила апелляционный суд США отменить решение о выплате штрафа в размере 1,2 млрд долл. Juno Therapeutics, подразделению Bristol Myers Squibb (BMS). Об этом сообщается в судебном решении, опубликованном на сайте апелляционного суда.

Судебное разбирательство было начато в связи с нарушением патентных прав на терапию CAR-T-клетками, предназначенную для лечения рака крови, под названием Yescarta (axicabtagene ciloleucel). Институт исследований рака им. Слоуна Кеттеринга передал эксклюзивные права на препарат компании Juno. Впоследствии они подали совместный иск о нарушении патента в 2017 году, в результате чего Gilead был назначен штраф. Однако Kite тоже выступает разработчиком лекарства. В 2017 году Gilead приобрела компанию за 11,9 млрд долл., а вместе с ней права на Yescarta. В этом же году терапия получила одобрение от FDA в качестве средства для лечения В-клеточной лимфомы.

В 2019 году присяжные пришли к выводу, что Kite умышленно нарушила патент, отсудив у компании 585 млн долл. в качестве компенсации ущерба, а также предписали ей выплатить 27% роялти от продаж Yescarta. В прошлом году сумма выплат была увеличена до 1,2 млрд долл.

Однако Kite удалось успешно оспорить решение суда в апелляционной инстанции. Компания доказала, что патент, который подала Juno, недействителен, поскольку «скудно» описывает изобретение. В нем говорится об одноцепочечном фрагменте антитела (scFv), который может распознавать и связываться со специфическими опухолевыми антигенами для запуска иммунной атаки против раковых клеток. Но такое описание охватывает «огромное количество (миллионы миллиардов)» потенциальных кандидатных препаратов. Как уточняется, в описании не указывается, какое конкретно антитело будет иметь эффект против заболевания. Суд отменил штраф, постановив, что предыдущее решение было «не подкреплено существенными доказательствами».

Владимир Заболотских

pharmvestnik