В крупнейшей аптечной сети в Москве обнаружили склад фальсифицированных лекарств

Полиция в Москве обнаружила склад фальсифицированных дорогих лекарств из перечня ЖНВЛП на несколько миллионов рублей. По предварительным данным, на них отсутствовала маркировка, а штрих-коды и серии имели признаки фальсификации. Помещение принадлежит одной из крупнейших аптечных сетей, название которой не называется.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ст.238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств), пишет «Коммерсантъ». По данным источников издания, в правоохранительные органы Москвы поступила информация о появлении в продаже, в том числе в аптеках, дорогих лекарств сомнительного качества и происхождения, которые реализовывались по поддельным документам.

В ходе расследования оперативники задержали курьера аптеки при продаже упаковок препарата «Актемра» на 180 тыс. руб. Он предоставил поддельный кассовый чек. Выяснилось, что доставку произвели из аптеки на Смольной улице, которую источники издания назвали одной из крупнейших сетей в России. В помещении был незаконно организован склад, где нашлись коробки с различными дорогостоящими препаратами, входящими в перечень ЖНВЛП. Их подлинность вызвала сомнения и сейчас проверяется — на них отсутствовала маркировка, а штрих-коды и серии имели признаки фальсификации.

На нелегальном складе находились препараты «Авастин» (цена по ЖНВЛП — 61 536 руб.), «Растан» (42 458 руб.), «Китруда» (309 994 руб.), «Цирамза» (137 977 руб.), «Перьета» (147 831 руб.), «Ацеллбия» (38 150 руб.), «Тасигна» (146 047 руб.), «Тагриссо» (251 058 руб.), «Тафинлар» (226 039 руб.) и «Тайверб» (107 090 руб.). Предполагаемая стоимость препаратов — более 8,2 млн руб. Эти лекарства могли продаваться по любой цене, так как на складе нашелся незарегистрированный в налоговых органах кассовый аппарат, с помощью которого можно было пробивать поддельные чеки на любые суммы по собственному усмотрению.

Некоторые из обнаруженных препаратов используются и в медицинских схемах лечения коронавирусной инфекции, и их инъекции должны производить только профессиональные медицинские работники. Если выяснится, что этот фальсификат использовался в лечебных учреждениях и были случаи причинения вреда здоровью пациентов, дело могут переквалифицировать на другие статьи Уголовного кодекса.

pharmvestnik