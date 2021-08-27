Общественная палата просит выделить еще 20 млрд рублей на программу «14 ВЗН»

Общественная палата России направила премьер-министру рекомендации по программе «14 ВЗН». Эксперты предлагают выделить дополнительное финансирование на этот год и внедрить новые механизмы обеспечения больных лекарствами.

Проблемы с обеспечением больных лекарствами по программе «14 ВЗН» представители Минздрава и пациентских организаций обсудили еще в марте. Как сообщила «ФВ» зампред комиссии Общественной палаты по социальной политике Екатерина Курбангалеева, ситуация все еще далека от благоприятной.

«Уже в третьем квартале текущего года ожидается дефицит лекарственных препаратов, закупаемых отдельным категориям пациентов, входящих в федеральный перечень «Программа «14 ВЗН», — сказала она. — Пока непонятно, что правительство и, в частности, Минздрав планируют предпринять, поскольку недофинансирование программы налицо». Общественная палата предлагает увеличить бюджет программы в 2021 году на 20 млрд руб.

По словам Курбангалеевой, не решены и вопросы, которые поднимали представители пациентских организаций: частый перевод пациента с одного препарата на другой, что не идет на пользу больному, и возможность применять лекарства в режиме дневного стационара или стационара на дому.

Общественная палата предложила правительству несколько законодательных изменений, касающихся пациентов с орфанными заболеваниями. В частности, эксперты считают, что необходимо запретить ежемесячные замены лекарственных препаратов аналогами, а также — одновременный прием медикаментов, выпущенных разными производителями.

Эти и другие рекомендации Общественная палата направила премьеру Михаилу Мишустину и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

С предложением об увеличении финансирования выступали и представители Всероссийского союза пациентов. Они считают, что установленные государством правила формирования перечня лекарств стали серьезным препятствием для попадания в программу инновационных препаратов, и просят правительство решить эту проблему.

Комиссия по формированию лекарственных перечней Минздрава отказалась включить в перечень программы высокозатратных нозологий (ВЗН) новые предлагаемые препараты. Отклонены были заявки на включение в программу противоопухолевых лекарств — аклабрутиниба, венетоклакса, нилотиниба, пембролизумаба, ибрутиниба, сипонимода. Замминистра здравоохранения Сергей Глаголев сообщил, что объем заявок на закупку препаратов по программе ВЗН уже превышает ее бюджет.

Пациенты неоднократно обращали внимание на дефицит программы. В июле Всероссийский союз пациентов также обратился к президенту с просьбой разобраться с проблемой.

Михаил Старков

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