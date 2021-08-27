СМДЛП автоматически введет в оборот лекарства после получения разрешения от Росздравнадзора

Система маркировки автоматически введет в оборот лекарства после получения разрешения от Росздравнадзора. Об этом сообщил оператор проекта — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Обязательная маркировка лекарств введена в России с 1 июля 2020 года. По данным Росздравнадзора, маркировка покрывает 100% лекарств, которые вводятся в гражданский оборот.

«Благодаря тесной интеграции маркировки с системой Росздравнадзора удалось реализовать и протестировать на площадках «Р-Фарм» и «Медгамал» (филиал НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи) автоматический контроль и ввод в оборот препаратов сразу после получения разрешения от Росздравнадзора, — рассказал руководитель товарной группы «Фарма» оператора национальной системы маркировки «Честный знак» Егор Жаворонков. — Предполагается, что производителям больше не нужно будет самостоятельно заносить информацию в «Честный знак» о получении разрешения на ввод в оборот от Росздравнадзора, этот процесс будет автоматизирован. Упрощение процессов значительно ускорит работу бизнеса в системе маркировки и не потребует никаких доработок в информационных системах участников».

На площадке «Р-Фарм» уже протестирован автоматический ввод в оборот 28 серий лекарственных препаратов, а на площадке «Медгамала» (филиала НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи) — 5 серий вакцин «Спутник Лайт».

На сегодня в системе работает почти 90 тыс. компаний. Система показывает стабильные результаты работы, среднее время обработки документов — 2 сек., сообщили в ЦРПТ.

Материал партнера: ЦРПТ

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