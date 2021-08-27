Трехкомпонентная вакцина от COVID-19 китайской компании Zhifei показала эффективность в 82%

Компания Zhifei представила первые результаты исследований своей противоковидной вакцины, которая оказалась эффективна на 81,76%, в том числе против «Дельта»-штамма коронавируса. Однако детали испытаний трехдозового препарата остались скрытыми.

Вакцина от COVID-19, разработанная подразделением китайской биотехнологической компании Chongqing Zhifei Biological Products, продемонстрировала эффективность в 81,76% случаев. В ходе завершающей фазы крупного исследования препарат ZF2001 оказался способен защищать от любой формы заболевания, пишет Reuters.

Показатели эффективности были получены в ходе фазы III клинических испытаний, в которых приняли участие 28 500 человек. Исследования прошли на территории Китая, Узбекистана, Индонезии, Пакистана и Эквадора.

На момент сбора данных среди участников был зарегистрирован 221 случай заражения коронавирусом. Все добровольцы получали три дозы вакцины или плацебо. Тем не менее подробная информация о заболевших не раскрывается.

Вакцина показала 100%-ную эффективность против тяжелой формы заболевания и летальных исходов. Также, согласно предварительному анализу, прививка оказалась на 77,54% эффективна против высокозаразного штамма «Дельта» SARS-CoV-2. В публикации не уточняется количество случаев заражения этим вариантом коронавируса.

Это первые результаты эффективности китайской вакцины, которые были представлены общественности. ZF2001 получил одобрение на применение в Китае в марте этого года. Однако было подчеркнуто, что требуется проведение дальнейшего анализа для представления более надежных данных.

На прошлой неделе власти Узбекистана объявили о регистрации препарата китайского производителя. Известно, что вакцина будет производиться на узбекском предприятии Jurabek Laboratories.

Владимир Заболотских

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