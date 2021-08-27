Центр Чумакова нарастит выпуск «КовиВака» после переоснащения производства

Количество выпускаемой вакцины «КовиВак» будет увеличено после переоснащения и масштабирования производства. Сейчас Центр Чумакова, разработчик препарата, производит «КовиВак» на реакторах объемом 200 л.

Центр Чумакова в несколько раз увеличит выпуск вакцины против коронавируса «КовиВак» благодаря техническому переоснащению и масштабированию производства. Об этом ТАСС заявил президент РАН Александр Сергеев. По его словам, центр уже освоил изготовление и технологию выпуска препарата на реакторах объемом 200 л.

«Следующий шаг — масштабировать производство на реакторах в 1 тыс. л. Причем центр техническую модернизацию делает за свои деньги. Они умеют масштабировать, и нет сомнения, что в перспективе освоят производство и на реакторах в 1 тыс. л, что позволит в несколько раз увеличить производство «КовиВака», крайне нужного нам в стране», — сказал Сергеев.

В июле стало известно, что производители «КовиВака» намерены увеличить производство препарата опережающими темпами по сравнению с их обязательствами по контракту, который предусматривает выпуск 2 млн комплектов доз к 15 декабря. Для этого на площадке предприятия «Нанолек» в Кирове до конца года будет выпущено порядка 3 млн доз вакцины. Как сообщалось в марте, всего до конца 2021 года «Нанолек» намерен выпустить 5 млн доз вакцины.

Москвичи с 12 июля не имеют возможности привиться «КовиВаком» из-за того, что препарата нет в наличии. Однако 19 августа в Санкт-Петербург доставили больше 6,2 тыс. комплектов этой вакцины. Жители города больше месяца ждали новой поставки «КовиВака».

Фото: minobrnauki.gov.ru

Григорий Дубов

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