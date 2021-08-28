В продаже фальсификата подозревается аптека «Нью Фарма – 2»

«ФВ» стали известны подробности уголовного дела, возбужденного против аптеки, в помещении которой хранились предположительно фальсифицированные или контрафактные лекарства из перечня ЖНВЛП. Накануне источники «Коммерсанта» сообщили, что аптека входит в одну из крупнейших сетей в России.

Уголовное дело из-за обнаруженного склада в аптеке, где хранились предположительно фальсифицированные или контрафактные лекарства из перечня ЖНВЛП, возбуждено в отношении неустановленных лиц — сотрудников ООО «Нью Фарма – 2». Копия документа, подтверждающее это, имеется в распоряжении «ФВ». Дело возбуждено 17 августа по п.2 «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств).

Оперативники задержали курьера аптеки при продаже лекарства по поддельным кассовым чекам. При этом доставку препарата произвели из аптеки на Смольной улице, которую источники «Коммерсанта» назвали одной из крупнейших сетей в России. Подлинность доргостоящих лекарств вызвала сомнения — на них отсутствовала маркировка, а штрих-коды и серии имели признаки фальсификации.

Согласно данным СПАРК, 100% долей «Нью Фарма – 2» владеет Ростислав Корнейчук. До 2019 года аптека входила в ГК «АСНА». Несмотря на прекращение сотрудничества, продолжает работать под вывеской АСНА.

Источники на аптечном рынке рассказали «ФВ», что ранее аптека принадлежала другому владельцу, однако в 2019 году он продал эту точку Корнейчуку и вышел из ассоциации «АСНА».

Представители компании «АСНА» вызваны на допрос в качестве свидетеля. Представители аптечной сети пояснили «ФВ», что «АСНА» проходит по данному уголовному делу, как один из бывших контрагентов. «Нью Фарма – 2» не является партнером, работает автономно, аптека не подключена к системе и сайту asna.ru, рассказали в сети.

Фото: sledcom.ru

Оксана Баранова

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