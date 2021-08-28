Герман Иноземцев: «На смену 3PL идет 4PL»

Все больше фармкомпаний нацелены на сотрудничество с логоператорами, оказывающими логистические и информационно-аналитические сервисы в комплексе, такую тенденцию отмечают в ГК «Сантэнс».

К существующей модели классических Third Party Logistics (3PL) операторов, в услуги которых входят сервисы перевозок, таможенного и ответственного хранения, в Fourth Party Logistics (4PL) добавляются услуги, связанные с планированием, управлением и контролем всех логистических процессов компании-клиента с учетом его долгосрочных стратегических целей.

Таким образом 4PL-оператор занимается многими бизнес-вопросами клиента — от консалтинга до планирования цепочек поставок и управления складскими запасами — и снимает вопрос, как и когда появится продукт производителя в нужном месте, в нужное время и, главное, в нужном количестве.

«Мы продолжаем повышать качество услуг, увеличиваем их вариативность, учитывая потребности клиентов, — сообщил директор по развитию бизнеса ГК «Сантэнс» Сурен Вартанов. — В логистическом партнерстве мы выполняем функцию 4PL-провайдера, который организует логистику, таможенное и ответственное хранение, оказывает услуги по маркировке, стикеровке и сопровождению в СМДЛП отечественных и импортируемых на территорию РФ лекарственных препаратов. Также мы формируем систему распределительных центров и обеспечиваем доставку собранных заказов до полки каждой аптеки во многих сетях».

«Развитие новых уникальных 4PL-сервисов на базе облачного решения Check, Track&Trace (СТТ) дает возможность всем участникам рынка решать глобальные задачи в сфере «цифровой логистики», — пояснил директор ГК «Сантэнс» по взаимосвязям с государственными органами и коммуникациям с профессиональным сообществом Герман Иноземцев. — Наша глобальная идея развития заложена в расширении сервисов открытой B2B площадки, которая позволит участникам рынка заключать сделки в электронном виде, планировать ресурсы и отслеживать исполнение оказания услуг в сфере управления цепочками поставок, включая складские услуги, услуги грузоперевозки, таможенные и прочие брокерские услуги».

Материал партнера: «Сантэнс»

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