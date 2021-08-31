Вакцина от COVID-19 в виде капель в нос может появиться через год

Вакцина от коронавирусной инфекции в виде капель в нос может стать доступной осенью 2022 года. Необходимо провести клинические испытания препарата. Об этом сообщил генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов, пишет ТАСС.

«Формат вакцины в виде назального спрея также исследуется сегодня во многих лабораториях мира, но в большей части на лабораторных животных. Учитывая необходимость провести клинические исследования я считаю, что это перспектива следующей осени», – сообщил Максютов в понедельник, 30 августа, в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», которую организовало общество «Знание».

Ранее стало известно, что Центр имени Гамалеи планирует выход на клинические испытания собственного препарата такого типа в конце 2021-начале 2022 года и зарегистрировать его в 2022 году. Разработкой вакцины в виде капель в нос занимается и центр «Вектор».

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gxpnews