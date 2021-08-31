В Японии проводят расследование после смерти двух привившихся вакциной Moderna с примесями

Двое человек умерли в Японии через несколько дней после прививки вакциной Moderna из партии, в которой были обнаружены посторонние вещества. Причинно-следственная связь между вакциной и смертями пока не установлена. Всего в Японии выявили уже 2,6 млн загрязненных доз вакцины.

Двое человек в Японии умерли через несколько дней после получения вакцины Moderna из партии, использование которой было ранее приостановлено в стране, об этом пишет CNN. По данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения страны и фармацевтической компании Takeda, занимающейся распространением вакцины Moderna в Японии, причинно-следственная связь между вакциной и смертями пока не установлена.

При этом сообщается, что ситуацию проверяет правительство и три фармкомпании, которые отвечают за распространение препаратов. Пока признаков намеренного правонарушения не обнаружено, полиция к делу не привлечена.

«В настоящее время не подтверждена связь между этими смертельными случаями и вакциной Moderna, но мы считаем важным провести официальное расследование для дальнейшего изучения этого вопроса», – говорится в заявлении фармацевтической компании Takeda, опубликованном в субботу.

На прошлой неделе в Японии приостановили применение около 1,63 млн доз вакцины из-за найденных в них примесей. Теперь это число возросло до 2,6 млн, пишет Reuters.

Испанская компания Rovi, производившая подвергшиеся загрязнению партии, описала попавшее в них вещество как некие «твердые частицы». 1,63 млн загрязненных доз вакцины поступили из трех партий под номерами 3004667, 3004734 и 3004956. Дозы были распределены в 863 пунктах вакцинации по всей Японии, а некоторые из них уже использованы.

Двое умерших получили вакцины из партии 3004734. Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии заявило, что до этого момента никаких сообщений о примесях в этой партии не поступало.

Минздрав Японии также сообщил в понедельнник, что некоторые из случаев загрязнения могли быть связаны с неправильным введением игл во флаконы, в результате чего от крышек флаконов откололись кусочки резиновой пробки. Министерство полагает, что можно продолжать использовать другие дозы из этих лотов.

Николай Соколов

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