Biogen решил бесплатно раздавать препарат Aduhelm от болезни Альцгеймера некоторым пациентам

Biogen бесплатно предоставляет свой новый препарат от болезни Альцгеймера Aduhelm некоторым пациентам. Специалисты сомневаются в его эффективности, а частные страховые компании не спешат покрывать средство страховкой, ожидая заключения от национальной американской программы Medicare.

Компания Biogen бесплатно предоставляет свой препарат от болезни Альцгеймера Aduhelm некоторым пациентам. Об этом говорят источники Reuters, знакомые с ситуацией, включая врачей, которые прописывают пациентам этот препарат.

Aduhelm, который назначают в виде ежемесячной инфузии, был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США в июне, несмотря на то что одно из двух крупных клинических испытаний Biogen не продемонстрировало эффективности средства против болезни Альцгеймера. При этом компания намерена продавать средство по цене 56 тыс. долл. за годовой курс.

По словам невролога из группы First Choice Neurology в штате Флорида доктора Джеффри Гелблума, Biogen начала предоставлять этой организации бесплатный Aduhelm. «Мы использовали программу раннего доступа Biogen… чтобы начать работу с пациентами», — рассказал он Reuters.

По словам доктора Гелблума, компания Florida First Choice ввела Aduhelm более чем 30 пациентам, но только первые дозы для двоих из них были выставлены в счет национальной страховки Medicare — вторые дозы и первые дозы для остальных были предоставлены Biogen бесплатно.

Фармацевтические компании могут предоставлять бесплатные лекарства через программы помощи пациентам, «однако мы никогда не слышали об этом для инъекционных, инфузионных препаратов», — рассказал вице-президент компании Vizient Стивен Лусио. Vizient работает с примерно половиной больниц США по вопросам закупки лекарств.

Ряд больниц, а также американская Администрация по охране здоровья ветеранов ранее заявили, что они не видят достаточного количества доказательств того, чтобы оправдать широкое использование Aduhelm. Несколько коммерческих страховых компаний, в том числе UnitedHealth Group, крупнейшая частная страховая компания, оказывающая услуги пожилым людям, заявили, что ожидают дальнейших указаний от Medicare, прежде чем начать покрывать лекарство.

Пока Medicare обрабатывает заявки на страховое покрытие Aduhelm в индивидуальном порядке. Сейчас 85% людей, имеющих право на получение Aduhelm, охвачены программой Medicare. Недавно она запустила девятимесячный процесс, в ходе которого будут определены условия, по которым препарат будет покрываться страховкой.

Николай Соколов

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