Richmond Labs выпустила более 5 млн доз вакцины «Спутник V» в Аргентине

Richmond Labs с начала июня 2021 года произвела более 5 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Информация об этом появилась в официальном аккаунте компании в Twitter.

«Мы преодолели отметку в 5 млн произведенных в Аргентине доз. К настоящему моменту мы изготовили 1 179 625 доз первого компонента и 3 890 000 доз второго», – гласит сообщение.

Согласно пресс-релизу Министерства здравоохранения Аргентины, после проведенных с властями и специалистами встреч глава ведомства Карла Визотти вернулась из России с 1,4 млн доз вакцины «Спутник V». Это около 400 тыс. доз первого компонента и 250 тыс. доз второго компонтета, а также 500 литров активного вещества – 750 тыс. доз. Оно поступит непосредственно в Richmond Labs, чтобы продолжать производство, контролировать качество и выпуск.

«Мы работаем с Институтом Гамалеи над контролем качества обоих компонентов с перспективой продолжить непрерывное получение активного вещества в больших количествах для препарата», – сказала Карла Визотти.

Аргентина начала производить «Спутник V» в июне этого года. Она стала первой из латиноамериканских стран, зарегистрировавших «Спутник V» на своей территории. Это было сделано в рамках ускоренной процедуры. Вакцинация российским препаратом в республике началась 29 декабря 2020 года.

gxpnews