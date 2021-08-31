«Промомед» вошел в ТОП-20 ведущих российских производителей по версии Forbes

Входящий в состав ГК «Промомед» производственный комплекс «Биохимик» занял 6 место в рейтинге ведущих российских производителей лекарственных средств по версии Forbes. Рейтинг опубликован в журнале Forbes №09 (210) 2021.

В ТОП-20 вошли крупнейшие по выручке за 2020 год компании, отнесенные в системе СПАРК к отрасли «Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях».

Компании оценивались по шести критериям: выручка за 2020 год, изменение выручки за год, чистая прибыль, изменение прибыли за год, количество зарегистрированных на компанию лекарственных препаратов и количество разрешений, выданных компании на проведение клинических исследований.

Материал партнера: «Промомед»

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