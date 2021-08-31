Завод «Р-Фарм» в Азербайджане начнет выпуск лекарств в 2021 году

Завод «R-Pharm MMC» – производственный комплекс группы компаний «Р-Фарм» в Азербайджане – запланировал начать выпускать первые партии лекарственных препаратов в 2021 году. Об этом сообщили в Торговом представительстве Российской Федерации в Азербайджане.

Сейчас завершена процедура лицензирования, проводятся квалификационные работы на производстве и лабораториях, осуществляется трансфер технологий. Проектная мощность завода составляет 250 миллионов упаковок ежегодно. Благодаря современному производству получится выпускать лекарственные препараты на пяти независимых участках и проводить весь спектр лабораторных испытаний.

У завода «R-Pharm MMC» в Баку есть все возможности, чтобы организовать первичную и вторичную упаковку лекарственных средств. Во втором квартале этого года ГК «Р-Фарм» и фармацевтическая группа Servier объявили о локализации препаратов для лечения социально значимых заболеваний в Азербайджане. Подписано соглашение, которое предполагает локализацию на мощностях завода R-Pharm MMC этапа вторичной упаковки препарата «Диабетон» для профилактики осложнений сахарного диабета, а также коммерциализацию этой продукции в стране. По условиям пятилетнего договора завод будет производить до одного миллиона упаковок лекарственного средства в год.

Генеральный директор завода «R-Pharm MMC» Наталья Баданина сообщила о том, что у предприятия есть возможности комплексно сопровождать российские фармацевтические компании, заинтересовавашиеся в локализации производства в Азербайджанской Республике – от регистрации новой фармацевтической продукции до услуг склада и логистики.

Как считает торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов, российские компании должны по-максимуму использовать производственные мощности, созданные ГК «Р-Фарм». Торговое представительство РФ в Азербайджане готово посодействовать российским производителям фармацевтической продукции в налаживании сотрудничества с заводом «R-Pharm MMC» в Баку.

gxpnews