Представитель МИД заявил об искусственном затягивании признания российской вакцины

Из-за того, что признание «Спутник V» искусственно замедляется, под дискриминационные меры попадают не только россияне, проживающие за границей, но и иностранцы, привитые российской вакциной, считают в МИД.

Процесс признания российской вакцины «Спутник V» искусственно замедляется, заявил в интервью РИА «Новости» уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев. По его словам, со стороны ВОЗ и ЕМА не видно «той скорости, с которой могла бы все-таки быть одобрена» вакцина. Это приводит к тому, что под дискриминационные меры попадают не только россияне, проживающие за границей, но и иностранцы, привитые российской вакциной.

«Что касается возможной дискриминации по вакцинному признаку, то действительно можно сказать, что в определенной степени такая дискриминация наблюдается. Несмотря на то, что в десятках стран мира высокую оценку уже получила российская вакцина «Спутник V», во многих странах она уже эффективно применяется, признаны безопасность и эффективность этой вакцины, тем не менее мы наблюдаем, что во многих государствах, в том числе и по неким политическим соображениям, а также в международных организациях искусственно замедляется, как нам кажется, процесс признания этой вакцины», — сказал Лукьянцев.

Несколько недель назад министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона ведет предметный и профессиональный диалог с Евросоюзом по теме взаимного признания сертификатов вакцинации. Европейцы демонстрируют политическую волю к решению этого вопроса, отметил он. Лавров выразил надежду, что затяжки, которые «имеют явный признак политизации», все-таки прекратятся и удастся договориться по этому вопросу, так как это отвечает интересам и российских граждан, и граждан стран Евросоюза.

25 августа сообщалось, что Индонезия одобрила российскую вакцину «Спутник V» для экстренного использования. Она стала 70-й страной, которая зарегистрировала отечественный препарат. Общее население всех стран, одобривших «Спутник V», составляет 4 млрд человек — более 50% населения Земли.

Фото: mil.ru

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