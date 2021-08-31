Catalent купит производителя мармеладных витаминов Bettera за 1 млрд долларов

Американская корпорация Catalent Inc., один из ведущих в мире поставщиков технологий доставки и разработки препаратов, объявила о приобретении Bettera Holdings, производителя пищевых добавок и витаминов, за один млрд долл. Об этом сообщается на сайте холдинга.

Как подчеркивается, сделка усовершенствует текущую платформу медицинских технологий Catalent, сможет разнообразить способы фасовки продуктов, а также поспособствует ускорению разработки и производства лекарственных средств в форме желатиновых капсул и пероральных таблеток. Сделка будет окончательно оформлена к концу 2021 года.

Техасская фирма Bettera производит витамины в виде жевательного мармелада и таблеток для рассасывания. Ее продажи в прошлом году составили около 150 млн долл. Мармеладные добавки, первоначально созданные для детей, становятся все более популярными среди взрослых. Согласно прогнозам, глобальная выручка с их продаж достигнет 9,3 млрд долл. к 2026 году по сравнению с 5,7 млрд долл. в 2018 году, согласно отчету Allied Market Research.

Сектор производства витаминов привлекает все больше внимания. В апреле этого года компания Nestlé S.A. согасилась купить основные бренды Bountiful Co., фирмы, занимающейся выпуском витаминов, за 5,75 млрд долл. С похожей инициативой приобрести бренд пищевых добавок выступил в апреле один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов — Unilever.

Catalent является разработчиком и производителем препаратов для фармацевтических компаний. В прошлом году выручка компании составила около 3,1 млрд долл. Корпорация оказывала поддержку в выпуске противоковидных вакцин и лекарств, в том числе для таких фармацевтических гигантов, как Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Акции компании выросли более чем вдвое с тех пор, как органы здравоохранения объявили о пандемии в марте 2020 года. Акции производителя достигли отметки в 131,25 долл.

До пандемии Catalent заявил о расширении возможностей компании посредством слияния с другими фирмами и заводами. Последней крупной сделкой корпорации была покупка в 2019 году Paragon Bioservices, специализирующейся в сфере генной терапии, за 1,2 млрд долл.

Владимир Заболотских

pharmvestnik