Центр лекобеспечения объявил аукционы на поставку «Спинразы»

Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан объявил аукционы на поставку лекарственного препарата нусинерсен для подопечных фонда «Круг добра» с диагнозом «спинальная мышечная атрофия».

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на поставку «Спинразы» (МНН нусинерсен). Препарат предназначен для лечения подопечных фонда «Круг добра» с диагнозом «спинальная мышечная атрофия». Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

– Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 211 970 995,00 руб.

Прием заявок на участие завершается: 06.09.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 08.09.2021 09:03.

– Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 377 308 371,10 руб.

Прием заявок на участие завершается: 17.09.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 23.09.2021 11:03.

– Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 381 547 791,00 руб.

Прием заявок на участие завершается: 17.09.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 23.09.2021 10:52.

– Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 415 463 150,20 руб.

Прием заявок на участие завершается: 17.09.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 23.09.2021 09:15.

– Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 419 702 570,10 руб.

Прием заявок на участие завершается: 17.09.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 23.09.2021 10:23.

— Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 436 660 249,70 руб.

Прием заявок на участие завершается: 17.09.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 23.09.2021 11:49.

– Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 402 744 890,50 руб.

Прием заявок на участие завершается: 17.09.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 23.09.2021 11:25.

Елена Сидорова

pharmvestnik