Операционная прибыль «Биннофарм Групп» выросла в первом полугодии на 113%

Выручка «Биннофарм Групп» выросла в первом полугодии на 19% и составила 11,2 млрд руб. При этом операционная прибыль выросла на 113% по сравнению с соответствующим показателем 2020 года и составила 3,7 млрд рублей. Рост продаж в госпитальном секторе составил 35%, в розничном – 20%. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию.

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп», объединяющая портфельные компании АФК «Система», раскрыла финансовые показатели за первые шесть месяцев 2021 года. Выручка компании увеличилась на 19% год к году и составила 11,2 млрд руб., операционная прибыль выросла на 113% год к году до 3,7 млрд руб., приведя к соответствующему росту чистой прибыли. Чистый долг компании по итогам полугодия снизился на 16% по сравнению с тем же периодом 2020 года до 8,6 млрд руб.

«Положительной динамики операционной прибыли нам удалось добиться прежде всего за счет роста выручки и оптимизации продуктового портфеля. Также позитивно повлияло на динамику финансовых показателей успешно проведенное объединение компаний «Биннофарм Групп» в единую структуру. Удельная доля управленческих и коммерческих затрат в выручке снизилась, в результате чего доходность продаж компании сегодня превышает среднерыночный уровень при существенном росте товарооборота», — поясняет генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

Уменьшение чистого долга компании произошло на фоне позитивного денежного потока от операционной деятельности, а также в результате эффективного управления оборотным капиталом.

Рост продаж компании в госпитальном секторе составил 35% за счет продаж антибиотиков, препаратов для лечения последствий COVID-19 и других лекарств, в том числе выведенных на рынок в течение года.

В розничном сегменте рост составил 20% за счет углубления партнерских взаимоотношений и усовершенствования системы продвижения продукции.

По данным аналитического агентства AlphaRM, рост вторичных продаж «Биннофарм Групп» за полугодие в розничном сегменте более чем вдвое превышает рост рынка.

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