«Рош Диабетес Кеа Рус» представила новый глюкометр Акку-Чек Инстант

Компания «Рош Диабетес Кеа Рус­­­», импортер и уполномоченный представитель производителя изделий Акку-Чек в России, с июля начала поставки новой платформы — Акку-Чек Инстант.

В состав платформы входит набор с глюкометром Акку-Чек Инстант1 в полной комплектации (глюкометр Акку-Чек Инстант; тест-полоски Акку-Чек Инстант, 10 шт.; устройство для прокалывания кожи Акку-Чек Софткликс; ланцеты Акку-Чек Софткликс, 10 шт.; чехол; инструкции по эксплуатации; гарантийный талон),тест-полоски Акку-Чек Инстант2 в количестве 50 шт., которые будут продаваться отдельно, а также контрольный раствор глюкозы Акку-Чек Инстант3.

Задача новой платформы — упростить процесс измерения уровня глюкозы крови и интерпретацию результата, предлагая пациентам новый опыт самоконтроля глюкозы в крови с первого дня жизни.

Акку-Чек Инстант — это глюкометр, который не требует кодирования и настроек перед применением. Благодаря тому, что в комплект набора входит все необходимое для проведения измерений, включая тест-полоски, пользователь может приступить к измерению сразу после приобретения. Определение уровня глюкозы крови с помощью Акку-Чек Инстант занимает менее 4 секунд и требует маленькой капли крови (0,6 мкл).

Благодаря зоне забора крови, расположенной по всей ширине тест-полоски, пользователи Акку-Чек Инстант получили возможность подносить каплю крови со всех трех сторон «желтой зоны», при этом за счет технологии капиллярного забора крови тест-полоска сама втянет нужный объем крови. Также на тест-полоске располагается стрелка-направляющая, указывающая, каким образом вставлять ее в глюкометр. Аналогичная направляющая расположена и в слоте для тест-полосок. Это призвано сделать процесс использования тест-полосок максимально простым и удобным для пользователя.

Акку-Чек Инстант — это не только усовершенствованная процедура забора крови, но и простой процесс интерпретации результата. Новый глюкометр показывает числовое значение уровня глюкозыв в крови, а также определяет, в каком диапазоне он находится — целевом или за границами допустимых значений, — и сообщает пользователю о результате. Акку-Чек Инстант соответствует международному (ISO 15197:2013)4 и российскому (ГОСТ Р ИСО 15197-2015)5 стандарту точности систем диагностики invitro, обеспечивает уверенность в достоверности получаемых данных.

Опционально глюкометр может рассчитать средние значения за 7, 30 и 90 дней, что помогает отслеживать динамику уровня глюкозы. Благодаря большому дисплею с подсветкой и крупными цифрами, работа с глюкометром не вызовет затруднений даже у пациентов со слабым зрением или при плохом освещении.

Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

1. Рег. уд. № РЗН 2021/13212

2. Рег. уд. № РЗН 2021/13228

3. Рег. уд. № РЗН 2021/13204

4. Accuracy Assessment of a Blood Glucose Monitoring System for Self-Testing with Three Test Strip Lots Following ISO 15197:2013/EN ISO 15197:2015 Nancy Breitenbeck, RN ndAmyBrown, MA / Оценка точности системы мониторинга глюкозы крови для самоконтроля с тремя партиями тест-полосок в соответствии с ISO 15197: 2013 / EN ISO 15197: 2015 Нэнси Брайтенбек и Эми Браун.

5. ГОСТРИСО 15197-2015 Тест-системы для диагностики invitro. Требования к системам мониторинга глюкозы крови для самоконтроля при лечении сахарного диабета.

На правах рекламы

pharmvestnik