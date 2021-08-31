Суд снизил штраф участнику картеля на 2 млн рублей БАДы вместо антидепрессантов » В Европе появится новый препарат для лечения редкой формы эпилепсии Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило заявку на ускоренное рассмотрение регистрационного досье ганаксолона (ganaxolone) — препарат для лечения редкой формы эпилепсии, разработанный компанией Marinus Pharmaceuticals. Об этом пишет PharmaTimes. Лекарственное средство предназначено для пациентов с судорогами, обусловленными дефицитом CDKL5. В поддержку регистрационного досье были направлены данные клинических исследований III фазы. Согласно собранным данным, применение препарата способствует снижение частоты судорог. Ганаксолон является положительным аллостерическим модулятором GABAA рецепторов. Препарат обладает благоприятным профилем безопасности, подтвержденным в клинических исследованиях. remedium