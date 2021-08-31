Суд снизил штраф участнику картеля на 2 млн рублей

Арбитражный суд снизил размер штрафа, наложенного на участника картеля на рынке поставок ортопедических изделий. При этом судебная инстанция подтвердила правоту ФАС.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области частично удовлетворил иск ООО «Тривес Трейд» к ФАС России о признании незаконным постановления о наложении штрафа за участие в картельном соглашении. Хотя судебная инстанция подтвердила правоту антимонопольного органа, она сочла возможным уменьшить размер штрафа на 2,1 млн руб. Соответствующее решение размещено в системе «Мой арбитр».

На ООО «Тривес Трейд», ООО «Медэксперт», ООО «Оптомед», ООО «Малтри», ООО «ОРТО» и ООО «Экотен» в ФАС России пожаловался индивидуальный предприниматель, владелец ортопедического салона в Астрахани. Компании тщательно следили за тем, чтобы розничные продавцы, включая аптеки, торговали ортопедическими изделиями по «рекомендованным» ценам. Тем, кто демпинговал, прекращали поставки товара, а тем, кто поддерживал высокие цены, давали скидки и прочие бонусы.

Компании признали виновными в нарушении закона о защите конкуренции, оштрафовали на сумму более 31 млн руб. и выдали предписания о прекращении ограничивающего конкуренцию соглашения. Оптовики обжаловали решение ФАС в суде.

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение ФАС. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил судебный акт первой инстанции без изменения.

В августе этого года «Малтри», «ОРТО» и «Экотен» исполнили выданные им предписания, о чем уведомили ФАС России. А «Тривес Трейд» обжаловал постановление ФАС о наложении штрафа в 3,6 млн руб. в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области и добился уменьшения размера санкции до 1,5 млн руб.

Решение суда от 26 августа не вступило в законную силу.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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