Центр Чумакова увеличит выпуск вакцины «КовиВак» от COVID-19

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил о том, что Центр Чумакова увеличит выпуск вакцины против коронавирусной инфекции «КовиВак» в несколько раз.

«В Центре имени Чумакова хорошо освоили производство вакцины «КовиВак» на двухсотлитровых реакторах. Технология выпуска вакцины с их использованием отработана. Следующий шаг – масштабировать производство на реакторах в одну тысячу литров. Центр делает техническую модернизацию за свои деньги. Они умеют масштабировать, и нет сомнения, что в перспективе освоят производство и на реакторах в тысячу литров. Это позволит в несколько раз увеличить производство «КовиВака», – отметил Александр Сергеев.

С октября 2021 года в планах Центра имени Чумакова нарастить производство вакцины от COVID-19 в два раза, до 2,5 миллиона доз в месяц. Об этом заявил телеканалу «Россия 24» директор центра Айдар Ишмухаметов.

«В течение трех месяцев мы говорили об ожидаемом нами техническом перевооружении. Две недели назад мы наконец-то получили реакторы. Два реактора являются большим прорывом для нас, принципиальной модернизацией. Мы смогли их нормально инсталлировать», – прокомментировал Айдар Ишмухаметов.

Он также сообщил о том, что в планах специалистов центра имени Чумакова модификация вакцины «КовиВак», в том числе для действия против штамма «дельта». При этом Ишмухаметов призвал россиян не ждать, что появятся новые препараты, а вакцинироваться теми, которые уже зарегистрированы.

Кроме того, Центр имени Чумакова исследовал на животных комбинированную вакцину от COVID-19 и от гриппа. У этого направления есть перспектива.

Как стало известно ранее, создатели «КовиВака» опубликовали первую научную статью о своей вакцине.

gxpnews