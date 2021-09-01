Соучредители тайваньской фирмы осуждены за кражу коммерческих тайн Roche

Соучредителей тайваньской компании JHL признали виновными в краже коммерческих секретов подразделения Roche Genentech, где они сами работали ранее. Мошенники принимали на работу бывших сотрудников Genentech и планировали украсть данные о самых продаваемых препаратах компании.

Соучредители тайваньской компании JHL Рачо Джорданов и Роуз Лин осуждены по обвинению в сговоре с целью кражи коммерческих секретов, связанных с четырьмя «блокбастерами» подразделения компании Roche Genentech. Они также были признаны виновными в мошенничестве с использованием электронных средств связи, пишет PharmaLive.

В федеральном суде Сан-Франциско Джорданов и Лин признались в приеме на работу бывших сотрудников Genentech и использовании информации, которую те украли, для копирования препарата «Пульмозим» от муковисцидоза и препаратов от рака «Мабтера», «Герцептин» и «Авастин». Эти средства, являющиеся одними из самых прибыльных препаратов Roche, в совокупности принесли более 4 млрд долл. от продаж в 2020 году.

Согласно обвинительному заключению, JHL использовала украденные коммерческие секреты для ускорения разработки своих биоаналоговых препаратов. Согласно заявлению Министерства юстиции, Джорданов и Лин, ранее работавшие в Genentech, в период с 2011 по 2019 год планировали украсть производственные секреты, которые они использовали для обмана инвесторов на сумму более 100 млн долл.

Roche была не единственной жертвой этой схемы. Джорданов и Лин также признались в том, что они обманом уговорили Sanofi на стратегическое партнерство, скрывая факты кражи коммерческой тайны. Обвиняемые признались, что обманом получили от французского производителя 101 млн долл., которые он заплатил JHL авансом.

Ранее в июле бывший главный научный сотрудник Genentech Ксанте Лам и ее муж Аллен Лам признали себя виновными в краже коммерческих секретов компании и передаче их конкурентам, включая JHL.

Николай Соколов

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