Тайгун Гюнай из компании Bayer возглавил совет индустрии товаров для здоровья

Тайгун Гюнай, руководитель кластера Россия, Украина и страны СНГ дивизиона Consumer Health компании Bayer, возглавил совет директоров Ассоциации индустрии товаров для здоровья (АИТЗ), одним из учредителей которой является компания.

АИТЗ была официально зарегистрирована 15 июня 2021 года. Это первая организация в России, представляющая интересы производителей и импортеров безрецептурных лекарственных препаратов, потребительских медицинских изделий, биологически активных добавок и других видов товаров для здоровья.

Ассоциация представит всех участников рынка, включая организации, которые занимаются продажей и дистрибуцией товаров для здоровья, а также займется информированием потребителей об этих продуктах и товарах, и расширением доступа к безрецептурным препаратам и медицинским изделиям низкого риска. В рамках пятилетней программы целями АИТЗ станут продвижение индивидуальной, социальной и экономической ценности ответственного самолечения, диалог с органами государственной власти и активное участие в политической, экономической и нормативно-правовой повестках, которые отвечают интересам потребителей в сфере здравоохранения.

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