Бета-блокатор метопролол может быть эффективным средством при тяжелом течении COVID-19

Широко используемый в терапии сердечно-сосудистых заболеваний препарат метопролол может оказаться эффективным при лечении тяжелых форм коронавирусной инфекции благодаря селективному воздействию на нейтрофилы.

Наиболее тяжелой формой COVID-19 является острый респираторный дистресс-синдром, в развитии которого основную роль играет чрезмерная активация нейтрофилов. Авторы работы, опубликованной в Journal of the American College of Cardiology, обратили внимание, что популярный бета-адреноблокатор метопролол обладает высокоселективным воздействием на нейтрофилы при их чрезмерной активации в условиях острого стресса, например, при инфаркте миокарда. Учитывая механизм развития острого респираторного дистресс-синдрома, ученые предположили, что препарат также будет эффективен у пациентов с тяжелой формой коронавируса.

Для проверки этой теории было проведено небольшое пилотное исследование среди 20 пациентов на ИВЛ, которым в течение 3 дней внутривенно вводили метопролол (15 мг/сут), участники из контрольной группы получали стандартную терапию. Согласно собранным данным, экспериментальное лечение способствовало статистически значимому улучшению оксигенации и снижению уровня нейтрофилов в легочном инфильтрате. Более того, пациенты, получавшие метопролол, меньше времени провели на ИВЛ и в целом в отделении реанимации.

Авторы подчеркивают, что необходимо провести дополнительные исследования метопролола. Однако уже сейчас он может рассматриваться как многообещающее, недорогое и безопасное средство в борьбе с коронавирусной инфекцией.

remedium